Mersin'de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mersin'de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Tarsus ilçesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Tarsus ilçesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe protokolü katıldı.

Toplantıda, engelli vatandaşların sorunlarının tespitine yönelik saha çalışması yapılmasına, özel bir çalıştay düzenlenmesine ve engellilerle ailelerine psikolojik destek amacıyla "Yalnız Değilsiniz Projesi"nin başlatılmasına karar verildi.

Sertel Otcu, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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