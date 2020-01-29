Mersin'de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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Mersin'de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
6 saat önce
Tarsus ilçesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Tarsus ilçesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe protokolü katıldı.
Toplantıda, engelli vatandaşların sorunlarının tespitine yönelik saha çalışması yapılmasına, özel bir çalıştay düzenlenmesine ve engellilerle ailelerine psikolojik destek amacıyla "Yalnız Değilsiniz Projesi"nin başlatılmasına karar verildi.
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