Mersin'de engellilere "Hak temelli savunuculuk ve katılımı güçlendirme' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de engellilere 'Hak temelli savunuculuk ve katılımı güçlendirme' eğitimi - Son Dakika

Mersin'de engellilere "Hak temelli savunuculuk ve katılımı güçlendirme' eğitimi

6 saat önce

Mersin Barosu ve Engelliler Konfederasyonu işbirliğinde, Mersin İl Engelli Meclisi üyelerine ve engellilik alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, uygulamadaki sorunların çözmeye yönelik, 'Hak temelli savunuculuk ve katılımı güçlendirme eğitimi' veriliyor.

Mersin'de engellilere

Mersin Barosu ve Engelliler Konfederasyonu işbirliğinde, Mersin İl Engelli Meclisi üyelerine ve engellilik alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, uygulamadaki sorunların çözmeye yönelik, 'Hak temelli savunuculuk ve katılımı güçlendirme eğitimi' veriliyor.


Engelli Konfederasyonu tarafından yürütülen, 'Aktif yurttaşlık hakkımızdır, Türkiye Engelliler Meclisi' projesi kapsamında Mersin Barosu Konferans Salonunda verilen eğitime, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Doğu Akdeniz Engelliler Derneği Federasyonu Başkanı ve Mersin Engelli Meclisi Başkanı Hatice Özenler ile ilgili dernek ve kurum temsilcileri katıldı.


Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve Engelliler Konfederasyonu İletişim Sorumlusu Selen Doğan'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim çalışmasında katılımcılar, 'iletişim ve medya, kaynak geliştirme, izleme, gönüllü yönetimi, uluslararası insan hakları mekanizmaları ile gölge raporlama' konularında bilgilendirildi.


İki gün sürecek olan eğitim kapsamında, engelli örgütlerinin savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmek, kapasitelerini gözden geçirebilmeleri, temel bilgileri kendi ağlarına aktarabilmeleri hedefleniyor. - MERSİN

Turhan İçli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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