Mersin'de engellilere tahsisli yerlere araç park edenlere para cezası verildi - Son Dakika

Mersin'de, engelli park yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 49 araç sürücüsüne 11 bin 52 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler engellilere tahsis edilen alanlara araçlarını park eden sürücülere yönelik kent merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 67 araç kontrol edilerek, 49 sürücüye 11 bin 52 lira para cezası uygulandı.