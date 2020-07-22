Mersin'de engelsiz deniz keyfi - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen rampalarla engellilerin engelsiz olarak denize girmeleri sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen kentin mavi bayraklı sahillerindeki 9 büyük plajda, engellerin hayatını kolaylaştıracak ve engelsiz tatil yapmalarına imkan sağlayacak çalışmalar yapılıyor. Plaja kazandırılan engelli rampası sayesinde engelli vatandaşlar, rahat bir şekilde denize girebilirken, güneşin, kumun ve sahilin keyfini doyasıya çıkarabiliyor. Deniz içinde kuma oturtulan rampa sayesinde engelliler herhangi bir risk olmadan tekerlekli sandalyeyle denize girebiliyor ve yüzmek için açılabiliyor. Engellilere yardımcı olmak üzere görevliler de gün boyu hazır bekliyor. Daha önce engelliler için düzenlemenin yapıldığı tarihi ve turistik Kızkalesi'nde engelliler gönüllerince denizin keyfini çıkarıyor.