Mersin'de "Engelsiz Kafe" açılacak - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde engellilerin sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabileceği "Engelsiz Kafe" açılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylere yönelik sosyal faaliyetlerin yapılacağı ve gelir elde edebilecekleri Engelsiz Kafe'nin, Menderes Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşından sonra hizmete girmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe genelinde engellilere yönelik çalışmaları sürdüklerini ve açılacak kafenin engellilerin kullanımına uygun tasarlandığını belirtti.