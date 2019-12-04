Mersin'de "Engelsiz Park" açıldı
6 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde "Engelsiz Park" açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde "Engelsiz Park" açıldı.
Erdemli Belediyesi tarafından 3 bin metrekare alan üzerine kurulan parkta engelsiz oyun ve spor aletleri bulunuyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, açılışta yaptığı konuşmada, engelli bireylerin mutlu ve huzurlu zaman geçirmesi için bu parkı hazırladıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından engelli bireyler parkta oyun oynadı.
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