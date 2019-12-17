Mersin'de "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları' toplantısı - Son Dakika

Mersin'de "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısı

7 saat önce

EPS Sanayi Derneği (EPSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, kentsel dönüşüme girmeyecek konutların her yıl yüzde 5'ine mevcut mevzuatlara göre ısı yalıtımı yapıldığında, senede 375 milyon metreküp doğal gazın tasarruf edilebileceğini söyledi.

Mersin'de

EPS Sanayi Derneği (EPSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, kentsel dönüşüme girmeyecek konutların her yıl yüzde 5'ine mevcut mevzuatlara göre ısı yalıtımı yapıldığında, senede 375 milyon metreküp doğal gazın tasarruf edilebileceğini söyledi.

Ateş, bir otelde düzenlenen "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısında yaptığı konuşmada, kamuoyunda ısı yalıtımının sadece soğuğa karşı koruduğuna dair yanlış bir algılamanın olduğunu söyledi.

Isı yalıtımının yaz aylarında sıcağa karşı koruma özelliğinin de bulunduğunu ifade eden Ateş, yalıtımın aynı zamanda doğal gaz ve elektrik tasarrufu sağladığını kaydetti.

Konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amacıyla kullanıldığını aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Doğru malzeme, mevcut mevzuatlara uygun ısı yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama ile bu enerji miktarından yüzde 50 tasarruf etmemiz mümkün. Isı yalıtım uygulamasında kullanılan sistemler içerisinde enerji verimini sağlayan malzeme ısı yalıtım malzeme levhasıdır. Levha kalınlığı arttıkça buna bağlı olarak enerji tüketimimiz azaldıkça tasarruf etmemiz mümkün. Enerji verimliliğinde tek yöntem ısı yalıtımı değildir. Yenilenebilir enerji veya tasarruflu elektrikli cihazlar ve aydınlatmalar da mümkün. Bu yöntemlere kıyasla ekonomikliği, tasarruf potansiyeli, kolay uygulanabilirliği ve kendini 2-3 senede amorti ediyor olması nedeniyle ısı yalıtımı en etkin enerji tasarruf yöntemidir."

Ateş, Türkiye'de kentsel dönüşüme girmeyecek 5 milyon 600 bin konutun bulunduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüme girmeyecek konutların her yıl yüzde 5'ine mevcut mevzuatlara göre ısı yalıtımı yaparsak senede 375 milyon metreküp doğal gaz, yani 610 milyon lira tasarruf edebiliriz. Böyle yüksek bir potansiyel var. Isı yalıtım kalınlığını da 2-3 katına çıkarırsak bu tasarruf iki katına çıkabilir." diye konuştu.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli de Mersin sanayisinin giderek değer kazandığını belirterek, yaptıkları çalışmalarda ciddi bir noktada bulunduklarını kaydetti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise Yenişehir ilçesinde ciddi bir kentsel dönüşüm planını önlerine koyduklarını ve enerjiyi koruma noktasında gerekli tedbirleri almayı planladıklarını söyledi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ethem Sancak'tan çok konuşulacak açıklama: AK Parti döneminde fakirleşen bir iş adamıyım
Kezban Teyze, Almanya'da gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti

Son Dakika Haberleri
21:10 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Avrupa'dan bir ülkenin önderliğinde soruşturma açılmadı. - Son Dakika
21:07 Gaziantep doğa koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
21:04 Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis - Son Dakika
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]