Son Dakika Haberleri: Mersin'de Erik Ağaçları Beyaza Büründü

Mersin'de Erik Ağaçları Beyaza Büründü

2 saat önce

Türkiye'de önemli erik yetiştirme merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki ağaçlar çiçek açtı.

Türkiye'de önemli erik yetiştirme merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki ağaçlar çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, mart veya nisan aylarında hasadının yapılması ön görülen erik ağaçları çiçek açarak beyaz renge büründü.

Üretim yapılan bahçeleri gezen Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede birçok mahallede üretim yapıldığını söyledi.

Şen, çiçeklerin erken açmasının üreticileri mutlu ettiğini ifade ederek ilçede 100 dönümü örtü altında olmak üzere 8 bin dönüm araziden 8 bin ton erik hasadı yapıldığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:29 Kaynak: AA

Türkiye, Silifke, Mersin, Güncel
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