Sistemlerin, ikaz, alarm ve sirenlerden oluştuğu aktarılan açıklamada, "Düşman hava saldırıları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile afet ve acil durumlara ilişkin haberler hakkında 30 Ağustos'a kadar yerel ve genel olarak muhtelif zamanlarda sirenler çaldırılarak, sesli anonslar şeklinde çoğunlukla düşük ses şiddetinde test çalışmaları gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Mersin Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de erken uyarı sistemleri test edilecek - Son Dakika

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