Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ), "İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi" kapsamında, hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi, afetler ve acil durumlar için kurulumu tamamlanan erken uyarı sistemleri test edildi.

Kaynak: AA

Mersin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de erken uyarı sistemleri test edildi - Son Dakika

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