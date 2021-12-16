Erkenci erik ağaçları aralıkta meyve verdi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'in önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de, bazı erkenci erik ağaçları meyve verdi.

Çilek, muz, limon, portakal ve mandalina gibi çok sayıda ürünün yetiştiği Silifke ilçesinde, daha önce mart ve nisan ayında hasadına başlanan erkenci erik ağaçlarından bazılarında meyve görüldü.

Gülümpaşalı Mahallesi'ndeki 10 dönüm bahçesinde üretim yapan Hüseyin Dere, olgunlaşan meyveleri toplamak için erken hasat yaptı.

Dere, gazetecilere, topladıkları erikleri satmayacaklarını belirterek, "Bu yıl havalar sıcak gittiği için eriklerimiz çiçek açtı, meyve verdi. Erikleri satmıyoruz, dileyen hamile vatandaşlara ve hastalara hediye olarak gönderiyoruz." dedi.

Ziraat mühendisi Kerim Dere de ilçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktararak, "Mevsimi olmamasına rağmen erikler çiçek açtı. Açan çiçekler de meyveye dönüştü. Biz bunu beklemiyorduk, sürpriz oldu. Gücümüz yettiğince talepte bulunan hamilelere ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.