Mersin'de "Esenli Üzüm Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de "Esenli Üzüm Şenliği" düzenlendi

25.07.2022 15:21
Mersin'de "Esenli Üzüm Şenliği" düzenlendi

Akdeniz Belediyesi tarafından üreticilerin katılımıyla "Esenli Üzüm Şenliği" yapıldı.

Akdeniz Belediyesi tarafından üreticilerin katılımıyla "Esenli Üzüm Şenliği" yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, şenliğe adını veren Esenli Mahallesi'ndeki etkinlikte, hasat edilen üzümler stantlarda sergilendi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu şenlikte, konserler ve çocuklara özel animasyonlar da düzenlendi.

Şenlik kapsamında yapılan "en iyi üzüm" yarışmasında da dereceye giren üreticilere ödül verildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, programdaki konuşmasında, bu tür etkinliklerin yerli ürünlerin tanıtımını sağladığını belirtti.

Mahallede üretilen üzümün, iç ve dış piyasadaki bilinirliğini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Gültak, şunları kaydetti:

"Belki şimdiye kadar ürünlerinizi almaya 3-5 ihracatçı geliyordu. Fakat birkaç festivalden sonra Esenli'nin ve üzümünün adı duyulacak, daha çok ihracatçı buraya gelecek ve ürün daha cazip olacak. Oluşacak rekabetten güzelim üzümleri yetiştiren köylülerimiz faydalanacak. Ürünü yetiştirmek çok önemli ama ürünü pazarlamak ve yeni pazarlar bulmak da en az o kadar önemli. İşte bu tür şenlik ve festivallerimizin en önemli etkilerinden biri de bu olacaktır."

Şenliğe AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Akdeniz'de dikenli zehirli deniz kestanesi istila hızı yüzde 108 Akdeniz'de dikenli zehirli deniz kestanesi istila hızı yüzde 108 Başkan Gültak: 'Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor' Başkan Gültak: 'Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor'
Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Esenli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Esenli Üzüm Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde!
15:03 Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:41 Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
14:22 Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu
14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı
14:06 Çöp evde 1 yıl boyunca esir tutulmuştu! Baygın halde bulunan çocuk koruma altına alındı
14:05 Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşına statta çalıştı
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 15:21:33. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de "Esenli Üzüm Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement