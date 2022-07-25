Mersin'de "Esenli Üzüm Şenliği" düzenlendi

Akdeniz Belediyesi tarafından üreticilerin katılımıyla "Esenli Üzüm Şenliği" yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, şenliğe adını veren Esenli Mahallesi'ndeki etkinlikte, hasat edilen üzümler stantlarda sergilendi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu şenlikte, konserler ve çocuklara özel animasyonlar da düzenlendi.

Şenlik kapsamında yapılan "en iyi üzüm" yarışmasında da dereceye giren üreticilere ödül verildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, programdaki konuşmasında, bu tür etkinliklerin yerli ürünlerin tanıtımını sağladığını belirtti.

Mahallede üretilen üzümün, iç ve dış piyasadaki bilinirliğini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Gültak, şunları kaydetti:

"Belki şimdiye kadar ürünlerinizi almaya 3-5 ihracatçı geliyordu. Fakat birkaç festivalden sonra Esenli'nin ve üzümünün adı duyulacak, daha çok ihracatçı buraya gelecek ve ürün daha cazip olacak. Oluşacak rekabetten güzelim üzümleri yetiştiren köylülerimiz faydalanacak. Ürünü yetiştirmek çok önemli ama ürünü pazarlamak ve yeni pazarlar bulmak da en az o kadar önemli. İşte bu tür şenlik ve festivallerimizin en önemli etkilerinden biri de bu olacaktır."

Şenliğe AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve vatandaşlar katıldı.