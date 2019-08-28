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Mersin'de eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

49 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 49 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Gür'ün cenazesi defnedildi.

Mersin'de eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 49 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Gür'ün cenazesi defnedildi.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası Erdemli Devlet Hastanesi morguna getirilen Gür'ün cenazesi, buradan yakınları tarafından alındı.
Alata Asri Mezarlığı'na götürülen Gür'ün naaşı, İlçe Müftü Vekili Muhammed Devlet'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bu arada, olayın ardından aynı silahla kendisini yaralayan Hasan Gür'ün (57) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavisi sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren Hasan Gür, aynı silahla kendisini yaralamıştı.
Erdemli, Mersin, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:22 Kaynak: AA
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