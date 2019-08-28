Mersin'de eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

Mersin
'in Erdemli
ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 49 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Gür
'ün cenazesi defnedildi. Adana Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsi sonrası Erdemli Devlet Hastanesi
morguna getirilen Gür'ün cenazesi, buradan yakınları tarafından alındı.
Alata Asri Mezarlığı'na götürülen Gür'ün naaşı, İlçe Müftü
Vekili Muhammed Devlet'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bu arada, olayın ardından aynı silahla kendisini yaralayan Hasan Gür'ün (57) Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik
Cerrahi Bölümü'nde tedavisi sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren Hasan Gür, aynı silahla kendisini yaralamıştı.