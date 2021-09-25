Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi.

Pazarkaşı mahallesinde dün boşanma aşamasındaki eşi Ö.K'nın tabancayla ateş açması sonucu hayatını kaybeden Fatma K'nın, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan naaşı, cenaze namazının kılınacağı Evkafçiftliği Mahalle Mezarlığına getirildi.

Zanlının olay sırasında yaraladığı Fatma K'nın kız kardeşi Özge K. da hastanedeki tedavisinin ardından ablasının cenaze törenine katıldı.

Fatma K'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağı verildi.

Olay

Silifke'nin Pazarkaşı mahallesinde kız kardeşinin yanına yerleşen eşi Fatma K. ile tartışan Ö.K, tabancayla ateş açmıştı. Fatma K. ile baldızı Özge K'yi yaralayan zanlı, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Fatma K'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yaralanan Özge K. ile intihar girişiminde bulunan Ö.K. Silifke Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.