Mersin'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Mersin'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de, ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de, ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyman E. (58), yaşamını yitiren Leyli E'nin (48) yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Süleyman E. savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu ileri sürerek, yaşlı ve hasta olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin kendisine yönelik saldırıya karşılık verdiğini savunarak, "Süleyman E, maktulden yönelen haksız saldırıyı defetmek amacıyla eylemi gerçekleştirmiştir. Amacı kendini savunmaktır." iddiasında bulundu. Mahkeme heyeti, sanığı "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde, 5 çocuk annesi Leyli E. 14 Mart 2019'da evinde uğradığı tahralı saldırıda hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra teslim olan ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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