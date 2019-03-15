Son Dakika Haberleri: Mersin'de Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesinde uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mersin'de Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Mersin'de merkez Akdeniz ilçesinde uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E'yi (48) kafasına bir tür eğri budama bıçağı olan tahrayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dün evine gittiği eşi Leyli E'yi (48) öldürdüğü ileri sürülen Süleyman E. olay yerinden kaçmış ve daha sonra polise teslim olmuştu. Zanlının cinayeti, eşinin boşanmak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu işlediği öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısı Sonrası Dehşete Düşüren Görüntüler Ortaya Çıktı Yeni Zelanda'yı Kana Bulayan Saldırganın Kullandığı Silahlarda Dikkat Çeken Osmanlı Detayı

Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya...
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]