Mersin'de Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesinde uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesinde uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.



Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E'yi (48) kafasına bir tür eğri budama bıçağı olan tahrayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Dün evine gittiği eşi Leyli E'yi (48) öldürdüğü ileri sürülen Süleyman E. olay yerinden kaçmış ve daha sonra polise teslim olmuştu. Zanlının cinayeti, eşinin boşanmak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu işlediği öne sürülmüştü.

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