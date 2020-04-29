Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika

Zanlının, olaydan sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlendi.

Yaralı kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bunun üzerine H.G. tornavidayla saldırdığı eşini yaralayarak kaçtı. Sesleri duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan E.G. ile boşanmak istediğini söylediği eşi H.G arasında kavga çıktı.

Mersin 'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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