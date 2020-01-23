Mersin'de eski Baro Başkanı Şinasi Develi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de eski Baro Başkanı Şinasi Develi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'de eski Baro Başkanı Şinasi Develi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Mersin'de 1964-1974 döneminde baro başkanlığı yapan Şinasi Develi, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Mersin'de eski Baro Başkanı Şinasi Develi yaşamını yitirdi, System.String[]

Mersin'de 1964-1974 döneminde baro başkanlığı yapan Şinasi Develi, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yazılı açıklamasında, Develi'nin sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Büyük üzüntü içerisinde olduklarını aktaran Yeşilboğaz, Develi için yarın saat 11.00'de Mersin Adliyesinde tören düzenleneceğini kaydetti.

Mersin, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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