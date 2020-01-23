Mersin'de eski Baro Başkanı Şinasi Develi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Mersin'de eski Baro Başkanı Şinasi Develi yaşamını yitirdi
6 saat önce
Mersin'de 1964-1974 döneminde baro başkanlığı yapan Şinasi Develi, 100 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Mersin'de 1964-1974 döneminde baro başkanlığı yapan Şinasi Develi, 100 yaşında hayatını kaybetti.
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yazılı açıklamasında, Develi'nin sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Büyük üzüntü içerisinde olduklarını aktaran Yeşilboğaz, Develi için yarın saat 11.00'de Mersin Adliyesinde tören düzenleneceğini kaydetti.
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