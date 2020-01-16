Mersin'de "eski eş cinayeti" davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'eski eş cinayeti' davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Mersin'de "eski eş cinayeti" davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Mersin'de eski eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin'de

Mersin'de eski eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Filiz Kaplan'ın (42) öldürülmesiyle ilgili tutuklu eski eşi Murat Ceritoğlu, tutuksuz sanıklardan Murat D. ve Hüseyin G. ile avukatlar katıldı. Sanık Akın A. ise duruşmaya gelmedi.

Filiz Kaplan'ın ailesinin ise akrabaları Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın Hakkari'de şehit olmasından dolayı duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Söz verilen tanıklardan B.Ç, olayın yaşandığı mahallede oturduğunu ve silah sesini duyduktan sonra dışarıya baktığında Filiz Kaplan'ın çocuklarının "Annem" diyerek ağladıklarını gördüğünü belirtti.

Tanık İ.B. ise sanık Ceritoğlu'nu 4-5 yıldır tanıdığını dile getirerek, "Sanıklar olaydan sonra sabah evime geldi. Bana seslendiler, aşağı indim. Olayı anlatmadılar, bilmiyordum. Hepsi aşırı derece alkollüydü. Murat'ın başı öndeydi. Murat, bana Filiz'i çok sevdiğini söylüyordu. Boşandıktan sonra da alkol ve hap alıyordu. Arkadaş çevresi bu hale getirdi ve aklına girdi. Hasımları olduğu için silah taşırdı." ifadelerini kullandı.

"Böyle olsun istemezdim"

Tutuklu sanık Murat Ceritoğlu ise savunmasında kızından para almak için eve gittiğini iddia etti.

Alkol bağımlısı olduğunu söyleyen Ceritoğlu, "Gitmeseydim bu olay olmayacaktı. Zaten içkiliydim. Diğer sanıkların suçu yok. Ben para almak için gittim. Eşimle karşılaşınca bu olaylar gelişti. Benim evime ateş açıldı. Ondan dolayı silah taşırım. Çok üzgünüm, pişmanım. 26 yıllık eşimdi. Allah rahmet eylesin, böyle olsun istemezdim." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ceritoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Filiz Kaplan, geçen yıl 28 Haziran'da işe gitmek üzere evden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.


İddianamede, Ceritoğlu hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar hakkında ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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