Mersin'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma - Son Dakika
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Mersin'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma

6 saat önce

Mersin'de pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanık hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Mersin'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma, System.String[]

Mersin'de pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanık hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden eski eşini mektupla tehdit ettiği iddiası üzerine araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şüphelinin, beş yıl önce ayrıldığı eski eşini mektupla tehdit ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma açıldığı ifade edildi.

Olayın geçmişi

İki çocuk annesi Hatun Koç, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde pompalı silahla saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Kadının eski eşi Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Başsavcı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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