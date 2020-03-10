Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Mersin'de eski eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Mersin'de eski eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbı (35) ile eski eşi müşteki Hatun Koç (28) katıldı.


Söz verilen müşteki avukatı, olayın kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu savundu.

Daha önce iki kez benzer olayın yaşandığını belirten avukat, "Eğer çıkarsa sanık üçüncüsünü de gerçekleştirecektir. Sanık, müvekkilimizi cezaevinden mektupla tehdit etmiştir. Bu konuda da soruşturma açıldı." ifadesini kullandı.

Koç da tehdit mesajlarından dolayı korktuğunu belirterek, sanığın cezaevinden çıktığında kendisini öldüreceğini dile getirdi.

Sanık Yarbı ise evlilik hayatı boyunca eşinin en ufak tartışmada karakola gittiğini ve kendisini şikayet ettiğini öne sürdü.

Bu şikayetlerden dolayı çeşitli cezalar aldığını anlatan Yarbı, "Öldürme maksadıyla ateş etmedim. Eğer öldürecek olsaydım tüfekte kalan son fişeği de sıkardım. Ben pişmanım ve uzlaşmak istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında sanığın tehditleri üzerine gözyaşı döken kadını yakınları ve avukatı sakinleştirdi.

İki çocuk annesi Hatun Koç, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde pompalı silahla saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
19:09 KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi
19:06 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
19:05 İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:17:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]