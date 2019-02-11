Mersin'de Eski Metruk Binaların Bir Bölümü Yıkıldı
2 gün önce
Mersin'in Tarsus ve Mut ilçelerinde uzun yıllardır kullanılmayan eski metruk iki binanın bir bölümü yıkıldı.
Mersin
'in Tarsus
ve Mut
ilçelerinde uzun yıllardır kullanılmayan eski metruk iki binanın bir bölümü yıkıldı.
Tarsus'ta Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'ta bulunan ve kesme taştan yapılan binanın bir bölümü aşırı yağışların etkisi ve bakımsızlık nedeniyle yıkıldı.
Olayda yaralanan olmazken, yakınlardaki otoparktaki bir araç zarar gördü.
Binanın çok eski olduğu ve uzun zamandır kullanılmadığı öğrenildi.
Bu arada, Mut ilçesinde de kullanılmayan çok eski bir binanın da bir bölümü yağışların etkisiyle yıkıldı. İlçede bazı mahallelerin yolları da heyelan nedeniyle kapandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:45 Kaynak: AA
Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu