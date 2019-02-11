Son Dakika Haberleri: Mersin'de Eski Metruk Binaların Bir Bölümü Yıkıldı

Mersin'de Eski Metruk Binaların Bir Bölümü Yıkıldı

2 gün önce

Mersin'in Tarsus ve Mut ilçelerinde uzun yıllardır kullanılmayan eski metruk iki binanın bir bölümü yıkıldı.

Mersin'de Eski Metruk Binaların Bir Bölümü Yıkıldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ve Mut ilçelerinde uzun yıllardır kullanılmayan eski metruk iki binanın bir bölümü yıkıldı.

Tarsus'ta Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'ta bulunan ve kesme taştan yapılan binanın bir bölümü aşırı yağışların etkisi ve bakımsızlık nedeniyle yıkıldı.

Olayda yaralanan olmazken, yakınlardaki otoparktaki bir araç zarar gördü.

Binanın çok eski olduğu ve uzun zamandır kullanılmadığı öğrenildi.

Bu arada, Mut ilçesinde de kullanılmayan çok eski bir binanın da bir bölümü yağışların etkisiyle yıkıldı. İlçede bazı mahallelerin yolları da heyelan nedeniyle kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:45 Kaynak: AA

Mut, Tarsus, Mersin, Güncel
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