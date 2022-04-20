Mersin'de eski nişanlısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Mersin'de eski nişanlısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

20.04.2022 10:53
Mersin'de eski nişanlısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin'de, eski nişanlısı 25 yaşındaki Raziye Oskay'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Mersin'de, eski nişanlısı 25 yaşındaki Raziye Oskay'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Oskay'ın, 10 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı B.C.U. (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, Oskay'ı uzun yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit ve cebir altında tuttuğu belirtildi.

Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldığı uzaklaştırma kararlarına da yer verilen iddianamede, B.C.U'nun olay öncesinde maktulün evi ve çevresinde keşif yaptığı, Oskay işe gittiği sırada da tabancayla ateş ettiği aktarıldı.

Dava, 31 Mayıs'ta başlayacak.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U. tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Mersin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de eski nişanlısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


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