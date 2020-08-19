Mersin'de esnafın sorunlarını çözecek ilk adım atıldı - Son Dakika

Mersin'de esnafın sorunlarını çözecek ilk adım atıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), esnafın sorunlarının çözümü yönünde politikalar üretmek ve esnafa danışmanlık hizmeti vermek amacıyla ilk adımı attı.

Mersin'de esnafın sorunlarını çözecek ilk adım atıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), esnafın sorunlarının çözümü yönünde politikalar üretmek ve esnafa danışmanlık hizmeti vermek amacıyla ilk adımı attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, 'Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Danışmanlık Eğitim Merkezi ve Esnaf Masası İş Birliği Geliştirme Protokolü'nü imzaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, seçim öncesinde esnafa verdiği sözü yerine getirerek, Esnaf Masasının kuruluşunu, Mersin ESOB ile birlikte tamamladı. Esnafın sorunlarına çare olacak proje ile Esnaf ve Sanatkarlar Merkezi Üst Kurulu oluşturulacak, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Danışmanlık Eğitim Merkezi (MESDEM) ile Esnaf Masası kurulacak.

Projeye ilişkin protokolün imza töreni, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirildi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Birlik yönetim kurulu üyeleri ile belediye yetkilileri katıldı.

"Esnaf için önemli bir protokol imzalayacağız"

İmza töreninde konuşan Başkan Seçer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile beraber aylardır üzerinde çalışarak sonuçlandırdıkları, esnaf için önemli bir protokol imzalayacaklarını söyledi. Artık protokolde yer alan konuların hayata geçirilmesi için faaliyetleri başlatacaklarını belirten Seçer, protokolün amacını; esnafa danışmanlık ve eğitim merkezi aracılığıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek olan MESDEM'i oluşturmak; esnafın genel konularının müzakere edileceği Esnaf ve Sanatkarlar Merkezi Üst Kurulu oluşturulması için gerekli iş, işlem ve uygulamaların yürütülmesini sağlayacak kurulu oluşturmak; esnafın beklentileri, talepleri ve her türlü problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için Esnaf Masasının oluşumunu sağlamak olarak açıkladı.

"Esnaf ve Sanatkarlar Merkezi Üst Kurulu oluşturulacak"

MESDEM'in, esnafa danışmanlık ve eğitim hizmeti vereceğini dile getiren Seçer, MESDEM içinde Esnaf Masası biriminin de kurulacağını ifade etti. Esnaf ve Sanatkarlar Merkezi Üst Kurulunun başkanlığını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının, başkan veriliğini de ESOB Başkanının yapacağını kaydetti. Dört merkez ilçe belediye başkanlarının da daimi üye olacağını belirten Seçer, sektör temsilcilerinin ise üst kurulda üye olarak yer alacaklarını söyledi. Seçer, "Üst Kurul, Mersin'deki esnaf ve sanatkarlarla ilgili en yüksek danışma organı olacak ve her 3 ayda bir toplanacak. Üst Kurul, öncelikle esnaf ve sanatkarlarla ilgili genel sorunları saptayarak çözüm yolları belirleyecek. Ayrıca, esnafın büyükşehir ve belediye kanunları kapsamında, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlayacak önerilerde bulunacak. Esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışanlar için eğitim ve kültürel faaliyetlerin hayata geçirilmesine katkı sunacak çalışmalar yapacak. Bu amaçla iş yeri açılışlarında fizibilite, teknik destek ve danışmanlık hizmeti verilmesine destek verecek. Haksız rekabete neden olan kayıt dışı işletmelerle etkin mücadele edilmesi için gerekli girişimlerde bulunacak. Esnafın yerel ve ulusal pazarlara ulaşması için gerekli tanıtım, fuar organizasyonları ve Pazar araştırmaları gibi konularda çalışmalar yürütülmesi için gerekli desteği sağlayacak. Esnaf ve sanatkarların e-ticaret, temel bilgi teknolojilerinin kullanımı gibi konularda gelişimi için özel politika ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak" dedi.

Esnaf Masası faaliyet geçiyor

Esnaf Masası ile ilgili de bilgi veren Seçer, "Esnaf Masası, esnafın sorunları, beklentileri ve belediyeyle ilgili her türlü talebinin kayıt altına alınarak, takip ve sonuçlandırılması için çalışacak. Bu hizmet envanterini 38 başlık altında topladık. Bütün sorunlara ve taleplere yönelik iş ve işlemlerin hızla yapılması ve sorunların giderilmesi için sonuç alıcı gerekli çalışmaları gerçekleştirilecek" diye konuştu.

MESDEM ve Esnaf Masası ile ilgili çalışmaların, Ulu Çarşıda belediyeye ait iki iş yerinde yapılacağı bilgisini veren Seçer, önümüzdeki günlerde buranın açılışını yapacaklarını kaydetti. Seçer, vatandaşların, belediyenin Alo 185 çağrı hattından 4'ü tuşlayarak Esnaf Masasına ulaşabileceklerini de bildirdi.

"Esnaf ve sanatkarımızı önemsiyoruz"

"Esnaf ve sanatkarımızı önemsiyoruz" diyen Seçer, seçim bildirgesinde esnafa çok yer verdiğini, o dönemde ESOB Başkanı Dinçer ile birçok kez yaptıkları toplantılarda Esnaf Masası fikrinin ortaya çıktığını anımsattı. Seçer, "Bu fikri, göreve geldikten sonra hukuki altyapısını hazırlayarak bugün de faaliyete sokacak noktaya getirdik. Bundan sonra da işbirliği halinde yeni oluşumlarımızda esnafımıza belediye olarak daha önemli katkılar yapacağız. 50 binin üzerinde esnaf ve iş yerine sahibiz. Bu önemli bir rakam Mersin için. Pandemi sürecinde de bir dizi tedbir alarak, esnafımızın bu süreci en az tahribatla atlatmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdik. Mersin ESOB ile yaptığımız çalışmalar sonucunda toplam 16 binin üzerinde gıda kolisi katkısı sunduk. Ayrıca, mayıs ayındaki meclis toplantısında kiracı esnafımız için aldığımız kararlarla yasa gereği 19 Mart-19 Haziran tarihleri arasında 448 kiracı esnafımızın 3 milyon 83 bin 722 TL'lik kira ve ecri misil borcunu 3 ay süreyle erteledik. 135 kiracımız, pandemi sürecinde kapalı kaldığına dair başvuruda bulundu. Bunlardan kapalı kaldığı tespit edilen 70'ine 316 bin 826 lira kira bedeli terkini yapıldı. Ancak, 30 kiracı kirasını peşin ödediği için yeni dönem kira bedelinden bunu mahsup edeceğiz. 35 kiracıya ise genelge kapsamına girmediği için işlem yapamadık" ifadelerini kullandı.

Böyle bir çalışma beraber emek verdikleri için ESOB yönetimine ve 69 oda başkanına teşekkür eden Seçer, pandemiden en fazla etkilenen kesimin esnaf olduğunu vurgulayarak, "Biz, devletin bir organı olarak, belediyeler olarak, her zaman olduğu gibi bundan sonra da her hal ve şart altında sizlerle beraberiz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Laf olsun diye değil, Mersin'deki esnafın sorunlarıyla ilgili politikalar geliştirecek bir kurum olmasını istedik"

Mersin ESOB Başkanı Dinçer de birliğe bağlı 69 oda, 55 binin üzerinde iş yeri ve buralarda çalışan yaklaşık 200 bin kişi olduğunu söyledi. Bu kesimin sorunlarının çok büyük olduğuna dikkat çeken Dinçer, bu insanların aynı zamanda zamanla yarıştıklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarımız, bir tek iş için ilçelerden Mersin'e gelmek zorunda kalıyor, zaman ve iş kaybı oluyor. Bu fikri de Başkan Seçer aday olduğu dönemde geliştirdik. Çalışanlarımız ve ailelerini düşündüğümüzde, bugün Mersin'in yarısından fazlası esnaf tezgahlarından geçiniyor. Dolayısıyla 'Bunların sorun ve sıkıntılarını çözebilecek, bunlara politika üretebilecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var' dedik. Başkan, bunu önemsediğini söyledi ve seçim beyannamesine koydu. Daha sonra birçok belediye bunu örnek aldı. Böylece yola çıktık. Başkan Seçer'in kapısı bize her zaman açık, sıkı bir işbirliğimiz var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok sıkı çalıştık, laf olsun diye değil, Mersin'deki esnafın sorunlarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadede politikalar geliştirecek bir kurum olmasını istedik. Protokolün gecikmesi de daha iyisini yapmak istememizden kaynaklandı. Bugün MESDEM adıyla Üst Kurul, Esnaf Masası, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olmak üzere üç kategoriye ayırdığımız bir sistem kuruyoruz. Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Türkiye'de bir ilk" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Birlik Başkanı Dinçer, protokolü imzaladı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de esnafın sorunlarını çözecek ilk adım atıldı - Son Dakika
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