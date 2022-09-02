Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı

02.09.2022 10:27
Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı

Mersin'de et bulunan bir tırla esrar taşıyan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de et bulunan bir tırla esrar taşıyan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin'de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu. Tırda arama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 77 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayda F.E., İ.K., M.C., Ö.P, ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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