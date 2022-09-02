İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin'de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu. Tırda arama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 77 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayda F.E., İ.K., M.C., Ö.P, ve A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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