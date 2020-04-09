Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

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Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.
İlçede etkili olan dolu, Kelahmet, Yeniçay, Yeşiltepe, Tepeköy, Sarıveli, Cinköy ve Karadiken mahallelerindeki ekili arazilere zarar verdi.
Bölgede hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle arazileri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:14 Kaynak: AA
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