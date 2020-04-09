Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle arazileri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İlçede etkili olan dolu, Kelahmet, Yeniçay, Yeşiltepe , Tepeköy , Sarıveli, Cinköy ve Karadiken mahallelerindeki ekili arazilere zarar verdi.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.

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