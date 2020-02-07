Mersin'de ev eşyası hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de ev eşyası hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de ev eşyası hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde ev eşyası hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de ev eşyası hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde ev eşyası hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, daha önce hırsızlık olayına karışan ve ilçede yaşamamasına rağmen geçici olarak ev kiralayan bir şüpheliyi teknik takibe aldı.

Yapılan incelemede söz konusu kişinin hırsızlık yapılan gün ve saatlerde olay yerinde şüpheli hareketlerde bulunduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli ile aynı evde kalan 3 kişi yakalandı.

Evde yapılan aramada 2 buzdolabı, 2 çamaşır makinesi, 2 televizyon 3 kanepe, 2 ütü, 2 yatak, 3 halı, yatak odası takımı, elektrikli süpürge, fırınlı ocak, mutfak tüpü ve çeşitli mutfak eşyaları ile 8 av tüfeği fişeği, ruhsatsız av tüfeği, komando bıçağı ve demir makas ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:07 Kaynak: AA
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