Mersin'de ev eşyası yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

Bir nakliye firmasına ait olan kamyonetin İzmir 'den aldığı ev eşyalarını Ağrı 'ya götürdüğü öğrenildi.

Yangında kamyonet ve yüklü olan ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

M.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü kamyonette Mersin- Tarsus Otobanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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