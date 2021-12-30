Mersin'de ev hayvanı satış yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika

Mersin'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemlere ilişkin genelgesi kapsamında, ev hayvanı satış yerlerinde (pet shop) denetim yapıldı.

Yenişehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğünce, ilçe genelinde yapılan denetimlerde işletme sahipleri bilgilendirildi.

Kontrollerde, satışı, sahiplendirilmesi, sergilenmesi ve beslenmesi tehlike arz eden köpek ırkları hakkında uyarılar yapıldı.

Denetimlerde ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemlere ilişkin genelgesi hakkında bilgi verildi.

Ekipler, iş yerlerindeki kedi ve köpek mamalarının son kullanma tarihlerini de kontrol etti.