Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

06.09.2022 11:51
Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polise başvuran İ.N, icra müdürü ve vergi dairesinde tanıdığı memurun olduğunu öne süren bir kişinin, kendisine icradan satışa çıkacak daire için kolaylık sağlayabileceğini söylediğini belirtti.

Bu kişiye 98 bin lira, kendisini vergi dairesi memuru olarak tanıtan kişiye de 100 bin lira veren ve herhangi bir daire satışı yapılmayan İ.N, para verdiği kişilere ulaşamaması üzerine şikayetçi oldu.

İ.N'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin K.G. (56) ve V.B. (30) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla K.G. ve V.B. yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 90 bin 200 lira İ.N'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, söz konusu zanlıların bir motorla trafikte seyir halinde olması, icra müdürlüğüne ellerinde parayla giriş-çıkış yapmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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