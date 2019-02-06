Mersin'de Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 90 yaşındaki Şerife ve aynı yaştaki eşi Ali Yaman'ın kaldığı Topluca Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yaşlı çiftin komşularının dumanı görüp haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Çevredekilerin yardımıyla alevlerin arasından kurtarılan Şerife Yaman, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı, içeride mahsur kalan eşi ise hayatını kaybetti.



Yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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