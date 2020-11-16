Mersin'de ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'de bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Kiracı olarak evde oturan Suriye uyruklu R.A. ve ailesinin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.