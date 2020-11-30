Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetlerinde yeni bir uygulama başladı. Günlük olarak aranan yaş almış ve kayıtlı 250 vatandaşa "manevi evlat" hissi yaşatılırken, evlerindeki küçük çaplı arızalar da artık Büyükşehir ekipleri tarafından onarılıyor. Basit arızalarda "nereyi aramam lazım" kaygısına düşmeyen yaş almışlar, çareyi Büyükşehir'de buluyor. Uygulamadan şu ana kadar 65 vatandaş yararlandı.

Ekipler, yaş almış vatandaşları arayarak günlük kontrollerini sağlıyor. İlaç saatlerini hatırlatıyor, psikolojik destek sağlıyor ve evlerine giderek bakımlarını gerçekleştiriyor. Ev temizliği, kişisel bakım, sağlık muayenelerini yapan ekipler, 'mutlu ol yeter' sloganıyla bir 'manevi evlat' gibi yaş almış vatandaşların kolu kanadı oluyor. Evde sağlık hizmetlerinin son uygulaması ise evlerdeki arıza onarımı oldu. Vatandaşları arayan ekipler, evlerinde küçük çaplı herhangi bir arıza olup olmadığını soruyor. Bildirilen arızalar için kayıt oluşturuluyor ve ustalar 'bakım onarım tadilat aracıyla' hızlıca yola çıkıyor. Ustalara eşlik eden ekipler, içerisinde Türk kahvesi ve bardak bulunan bir paket hediye ediyor. Arıza onarılırken, ekipler yaş almış vatandaşlarla sohbet ediyor.

"Yaşam alanlarını ve kalitelerini artırmak amacıyla onlara hizmet veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetleri görevlilerinden İsmail Güneş, yaş almış vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için her ayrıntıyı düşündüklerini belirterek, "65 yaş üzeri yaş almış vatandaşlarımızı günlük olarak arayıp hal hatır soruyoruz ve yeni bir hizmetimizden bahsediyoruz onlara. Yeni hizmetimiz: evde mini onarım. Onların evlerinde olan musluk arızalarını, küçük elektrik arızlarını, küçük boyama işlerini evlerine gidip yapıyoruz. Yaşam alanlarının kalitelerini artırmak amacıyla onlara hizmet veriyoruz" dedi.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan Savaş Ballıkaya ise senelerce tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesindeki evinde tek başına yaşadığını ve yaşlılık hastalıklarıyla uğraştığını kaydetti. Kendisini arayan ekipleri evladı gibi gördüğünü vurgulayan Ballıkaya, "Çok iyi insanları, elemanları oralara getirmişler. Kendi çocuklarım aramış gibi onların aramasından da çok mutluyum" diye konuştu.

Ballıkaya, yeni başlayan arıza onarım uygulamasının kendisine önemli faydalar sağladığını da söyleyerek, "Tek tek usta çağıracaktım, tabi buna maddi olanaklarım imkan vermeyecekti. Belki yaptıramayacaktım, yaşantım zorlaşacaktı. Böyle bir şeyin çıkması tabii ki bizler gibi insanları çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - MERSİN