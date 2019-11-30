Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:32 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklarsırtı Mahallesindeki apartmanın 6. katında meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.
Çocuk odasından çıktığı belirlenen yangında yaralanan olmadı.
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