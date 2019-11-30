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Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklarsırtı Mahallesindeki apartmanın 6. katında meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Çocuk odasından çıktığı belirlenen yangında yaralanan olmadı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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