Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in (35) yaşadığı 3 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekipler, yaptıkları incelemede Acem'in cesedini buldu.
Acem'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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