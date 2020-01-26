Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in (35) yaşadığı 3 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ekipler, yaptıkları incelemede Acem'in cesedini buldu.

Acem'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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