Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" sloganını güçlendirmek için dünyaca ünlü oyunlardan PUBG Mobile şampiyonası düzenleyecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye E-Spor Federasyonu Mersin İl Temsilciliğince 18-19 Nisan'da gerçekleştirilecek, "E-Spor Mersin #EvdeKal PUBG Mobile Solo Şampiyonası" kayıtları başladı.

Kayıtlar, 16 Nisan'da saat 19.00'da sona erecek. Dereceye giren yarışmacılara belgeleri mail ortamında gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyanlar için spor hizmetlerine "online" devam edeceklerini belirtti.

Kaymaz, şampiyonayı bu kapsamda düzenlediklerini vurgulayarak, "Evde kalırken de hareketsiz kalmamamız için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın "Evde kal hareketsiz kalma" sloganı ile başlatmış olduğu çağrısını ilimizde hayata geçirdik. Bugün kayıtlarını başlattığımız 'E-Spor Mersin #EvdeKal PUBG Mobile Solo Şampiyonası' ile de vatandaşlarımızın, uygun projelerle destek verip, sağlıklı bir şekilde evde kalmalarını sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.