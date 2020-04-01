Mersin'de 'evde kal' tedbirleri sürüyor - Son Dakika

MERSİN'in kent giriş ve çıkışlarında, polis ile jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerle araçlardakilerin ateşi ölçülürken, çekilen video ile vatandaşlara evde kal uyarısında bulunuldu.

Mersin Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte önlemler, üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında, kent giriş ve çıkışlarda araçlar durdurulurken, sürücüler ile araçlardakilere ateş ölçümü yapılıyor. Virüsün yayılımını en aza indirebilmek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında güvenlik güçleri, 24 saat esasına göre görev yapıyor.

İlçe merkezlerinde ise kurulan noktalarda denetimler sürdürülüyor. Ekipler ayrıca gerekli olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda sahilde gezen vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.

Bu arada Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler de bir video çekti. Görüntüde, "Sizden aldığımız güçle biz sokaklardayız. Unutmayalım tedbir aldığımız kadar güçlüyüz. Mersin evde kal" uyarısında bulundu.

Öte yandan emniyet tedbirleri kapsamında kent içindeki sahil şeridindeki yol boyunca araç trafiğine yasak getirildi. Trafik ekipleri yol boyunca park eden araç sürücülerini de uyararak evde kal çağrısına uymalarını istedi.

Öte yandan ekipler dışarı çıkarak bankalarda para çekenler için de gerekli önlemi aldı. Sosyal mesafe uygulaması nedeni ile banka ve ATM'ler önünde bekleyen ekipler vatandaşa yardımcı olmayı da ihmal etmedi.