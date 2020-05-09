Mersin'de 'evde kalan' yaşlı adama doğum günü süprizi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan yaşlı adam için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Işıklı Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Can'a doğum günü pastası götürdü.

Can'ın yeni yaşını kutlayan Altunok, "Ali Rıza dede ilçemizin en yaşlı sakinlerinden, ailesi 111 yaşına girdiğini söylüyor. Kendisi de bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ü çocukluğunda karşıladığını anlattı. Uzun ömürler diliyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan Can da ziyaretten dolayı teşekkür etti.