Evden hırsızlık iddiası - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, evindeki eşyaların çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Ev sahibi Gülten Yıldız, gazetecilere, bir kaç ay kaldıkları yayladaki evlerinden kente döndüklerinde, ilçedeki konutlarının soyulduğunu fark ettiklerini öne sürdü.

Evlerinin soyulmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını anlatan Yıldız, "Evimizde hiçbir şey kalmamış. Perdelerime varana kadar almışlar. Televizyonum vardı, oturma gurubum vardı, her şeyim vardı, çocuklarımın yattığı yastığa kadar almışlar." dedi.

Yıldız, durumu polise bildirdiklerini sözlerine ekledi.