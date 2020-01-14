Mersin'de evden hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de evden hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika

Mersin'de evden hırsızlık zanlıları yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Mersin'de evden hırsızlık zanlıları yakalandı, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar'ın Bozağaç Mahallesi'nde iki ayrı evden 2 televizyon ve 25 bin lira değerinde 1.5 ton kuru üzüm hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin eşkal bilgilerine ulaştı. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü sırada, Silifke ilçesinde iki kişinin kuru üzüm fiyat araştırması yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların evinde arama yaptı. Yapılan aramada çalıntı 1.5 ton kuru üzüm ile 2 adet televizyon ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN

Jandarma, Gülnar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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