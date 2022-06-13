Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı - Son Dakika
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Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı

13.06.2022 17:55

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu mahallesinde Hazine arazisinde üretim yapan ve belediye tarafından evleri yıkılan çiftçileri ziyaret etti. Bir çiftçi, “Belediye başkanı yıktırıncaya kadar uğraştı. Başkan yardımcıları geldi, ‘Yıkmayacağız’ dediler, yalan söylediler, evimi yıktılar. Jandarmalar da çocuklarımızın ikisini dövdü. Baskın yaptılar. Kimse yardımımıza gelmedi. Evin içinde kaldı eşyam, hepsi kırıldı” dedi. Cengiz Gökçel ise “Bu insanlar sahipsiz değil. Derhal bu uygulamadan vazgeçin ve zararlarını tazmin edin” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu mahallesinde Hazine arazisinde üretim yapan ve belediye tarafından evleri yıkılan çiftçileri ziyaret etti. Bir çiftçi, "Belediye başkanı yıktırıncaya kadar uğraştı. Başkan yardımcıları geldi, 'Yıkmayacağız' dediler, yalan söylediler, evimi yıktılar. Jandarmalar da çocuklarımızın ikisini dövdü. Baskın yaptılar. Kimse yardımımıza gelmedi. Evin içinde kaldı eşyam, hepsi kırıldı" dedi. Cengiz Gökçel ise "Bu insanlar sahipsiz değil. Derhal bu uygulamadan vazgeçin ve zararlarını tazmin edin" diye konuştu.

Cengiz Gökçel, Erdemli'nin Kumkuyu mahallesinde Hazine arazisinde üretim yapan ve evleri yıkılan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından parsel numaralarının değiştirilmesiyle üzerinde yaşadıkları toprakların imara açıldığını anlattı. Çiftçiler, Osmanlı döneminden kalma tapuları olduğunu belirttikleri topraklarından kopartıldıklarını söyledi.

Çiftçiler, tarım ve hayvancılık yaptıkları arazilerinin parsel numaralarının otel ve alışveriş merkezi yapılması için değiştirildiğini, buna karşı çıktıklarında da jandarma tarafından şiddete uğradıklarını öne sürdü.

İmar barışına müracaat ettiklerini ve yasal sorumluluklarına yerine getirmelerine rağmen evlerinden edildiklerini söyleyen çiftçiler, evlerinin eşyaları içindeyken Erdemli Belediyesi ekipleri yıkıldığını aktardı.

"GARİBAN OLDUĞUMUZ İÇİN BİR YERE VARAMADIK"

Bir yurttaş, "Geçen temmuz, lüks araba geldi, ondan öğrendik biz bunun satılacağını. O adam gitti, bizi görünce 'Almam' dedi. Birinci ihaleye çıkılmadı, ikinci ihalede başka vatandaş satın almış. Biz mücadele ediyoruz ama gariban olduğumuz için bir yere varamadık. Belediye sonunda yıktı" dedi.

"EVİN İÇİNDE KALDI EŞYAM, HEPSİ KIRILDI"

Bir başka yurttaş, "Belediye başkanı yıktırıncaya kadar uğraştı. Başkan yardımcıları geldi, 'Yıkmayacağız' dediler, yalan söylediler, evimi yıktılar. Jandarmalar da çocuklarımızın ikisini dövdü. Baskın yaptılar. Kimse yardımımıza gelmedi. Evin içinde kaldı eşyam, hepsi kırıldı" diye konuştu.

GÖKÇEL: DERHAL BU UYGULAMADAN VAZGEÇİN VE ZARARLARINI TAZMİN EDİN

Cengiz Gökçel ise "Burada sahtekarlığın ne olduğu belli. O parsel numaralarını değiştirerek elinden almışsınız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Fatma Teyze'yi ağlatamazsınız. Fatma Teyze, bin bir emekle evini yapmış; içindeki eşyalarla evini yıkmışlar. Yazıklar olsun. İnsanların atalarından kalma bu arazi, bu insanların hakkı. Siz, bu bölgeye yeni bir liman adı altında alışveriş merkezi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu insanlar sahipsiz değil. Derhal bu uygulamadan vazgeçin ve insanlara zararlarını tazmin edin" dedi.

Gökçel, evlerden kalan moloz yığınını göstererek, "İnsanlara konut yapacağız diye Hazine arazilerinin satılacağını söylüyorsunuz. Böyle mi konut yapacaksınız? Hazine arazisi, bu ülkenin 84 milyon vatandaşının arazisi. Siz, 100 yılı aşkındır bu araziyi kullanan insanları buradan evlerini yıkarak göndermezsiniz bu insanlar da kanunlar önünde hakkını arar. Bu ülkenin rantını birilerine peşkeş çekmekten vazgeçin. Buraların hakkı bu insanlarındır, burayı kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz" diye konuştu.

Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı
Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı
Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı
Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cengiz Gökçel, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Evi Yıkılan Çiftçi: 'Yıkmayacağız' Dediler, Yalan Söylediler, Evimi Yıktılar. Evin İçinde Kaldı Eşyam, Hepsi Kırıldı - Son Dakika
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