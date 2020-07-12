Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı - Son Dakika

İtfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Mersin 'in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.

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