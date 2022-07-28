Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti - Son Dakika
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Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti

28.07.2022 09:34
Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti

Mersin'de evin önünde duran bir bisikleti çalan hırsız, kayıtlara karıştı.

Mersin'de evin önünde duran bir bisikleti çalan hırsız, kayıtlara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan 48 yaşındaki Fevzi Kurtbulur, 25 Temmuz Pazartesi günü akşam 23.30 sıralarında bisikletiyle işten eve geldi. Ellerindeki poşetleri bırakmak için bisikleti dışarda bırakan ve içeri giren Kurtbulur, 3-4 dakika sonra dışarı çıktığında bisikletinin olmadığını fark etti. Daha sonra kamera görüntülerini izleyen ve bisikletinin çalındığını gören Kurtbulur, karakola giderek, şahıstan şikayetçi oldu.

"Dışarı geldim şok geçirdim"

Başından geçen olayla ilgili konuşan Kurtbulur, evli ve 2 çocuğu olduğunu ve gündelik işlerde çalıştığını söyledi. Bisikleti aile büyüklerinden birinin kendisine verdiğini söyleyen Kurtbulur, "İşe gidip, gelmem için bana bu bisikleti verdiler. Yani bana bunu hayrına verdiler çünkü benim ekonomik olarak bunu almaya gücüm bile yok. Bisiklette güzel bir bisikletti. Burada tabi bisiklette, parada önemli değil ama ortada yapılan bir hırsızlık olayı var. Bu olay bence çok adi bir suçtur. 25 Temmuz'da saat 23.30 gibi işten çıkıp, eve geldim. Elimde poşetler vardı ve o yüzden bisikleti kapının önünde bıraktım içeri girdim. Saatte geç olduğundan biraz da tedbirsiz davrandım. 3-4 dakika içerisinde içerden çıktım ama şok geçirdim. Bisikletin olmadığın görünce ilk önce biri şaka yapıyor sandım. Sonradan kamera görüntüleri izledim, çalındığı fark ettim, polisleri ardım. Karakola gittim ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

"Kendi malı gibi alıp, götürüyor"

Bisikletinin bulunmasını isteyen Kurtbulur, "Bisiklet benim elim ve ayağım. Bunun dışında o şahıs yakalansın ki bugün bana yapan yarın başkasına da aynısını yapar. Görüntüleri de izleyince şahıs çok rahat hareket ediyor. Kendi malı gibi alıp, götürüyor. Bunu bana insanlar hayır olsun diye verdiler. Sırf dolmuş parası vermeyim diye hediye ettiler. Ben bisikletimin bulunup, bana verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kameralara saniye saniye yansıdı

Öte yandan, şüphelinin bisikleti çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, önce bisikletin bulunduğu evin önünden telefonla konuşarak geçen şahıs, daha sonra hızlıca geri dönüyor. Kendi evine girer gibi içeri şüpheli, ardından bisiklete binerek, bölgeden uzaklaşıyor. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahsın, şort ve terlikle hırsızlık olayını yapması da dikkat çekti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti - Son Dakika

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