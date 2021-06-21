Mersin'de evinde 58 kilo 800 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evde yapılan aramada 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evinde uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen zanlının Atatürk Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

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