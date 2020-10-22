Mersin'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, evinde kurduğu düzenekle sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kösbucağı Mahallesin'nde yaşayan kişinin evinde sahte içki imal ettiği bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evde 7 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol ele geçirdi.

Zanlı, jandarmadaki sorgunun ardından savcılıkça serbest bırakıldı.