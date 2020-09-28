Mersin'de evinde uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.A.B, gözaltına alındı.

Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, 65 gram afyon sakızı, 15 gram toz esrar, kuru sıkı tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.