Son Dakika Haberleri: Mersin'de evinden 150 bin ilaç çıkan zanlı gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Mersin'de evinden 150 bin ilaç çıkan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de evinden 150 bin ilaç çıkan zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'de yasa dışı ilaç ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de evinden 150 bin ilaç çıkan zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'de yasa dışı ilaç ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli A.A.A'yı takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan, kargo yoluyla çok sayıda ilacın kente gönderildiğini tespit etti.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis, 150 bin tıbbi ve cinsel uyarıcı ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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