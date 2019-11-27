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Mersin'de evinden 150 bin ilaç çıkan zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Mersin'de yasa dışı ilaç ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:10 Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı ilaç ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Şüpheli A.A.A'yı takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan, kargo yoluyla çok sayıda ilacın kente gönderildiğini tespit etti.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis, 150 bin tıbbi ve cinsel uyarıcı ilaç ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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