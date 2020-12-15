Mersin'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili 30 kök Hint keneviri tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kisecik Mahallesi Saklı Cennet mevkiinde bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

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Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor

ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması