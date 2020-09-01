Mersin'de evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Yenice Mahallesi'nde bir şüphelinin evinin çatısında kök Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çatıda yaptıkları aramada bir miktar esrar, 61 kök Hint keneviri, bir ruhsatsız av tüfeği ile 36 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.