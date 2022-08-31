Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor - Son Dakika
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Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor

31.08.2022 13:49
Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor

Mersin'de evinin önüne park ettiği motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor.

Mersin'de evinin önüne park ettiği motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Cami Şerif Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam işten çıktıktan sonra oturduğu Akkız Apartmanına gelen Habip Dinçer, motosikletini her zamanki yere park etti. Bu sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Dinçer, durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine polis, hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Motorunun eli, ayağı olduğunu söyleyen Dinçer, bir an önce motorunun bulunmasını ve hırsızın gerekli cezayı almasını istedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor - Son Dakika
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